Житомир остался без воды: в чем дело

Жители Житомира остались без водоснабжения. Это произошло в результате аварии.

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".

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Как сообщили в КП, вышел из строя канализационный коллектор. Именно им стоки со всего города транспортируются в очистные сооружения.

"Чтобы работники могли провести работы по восстановлению целостности канализационной сети, с 15:00 должны приостановить водоснабжение города", – констатировали в "Житомирводоканале".

Прорыв будет ликвидирован как можно более оперативно. Потребителей просят набраться терпения, специалисты прилагают все возможные усилия.

Напомним, Украина уже имеет важные результаты в преодолении последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС, в частности заработала первая нить водопровода на участке "Ингулец — Кряжево".

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