Может летать и ездить: в Индии разработали уникальный дрон (видео)

В Индии разработали дрон, объединяющий в себе возможности беспилотного летательного аппарата и мобильного робота.

Об этом пишет The Indian Express.

Как отмечается, эти устройства получили название Rooster. Они разработаны в сотрудничестве между хайдарабадской компанией Brane Services и индийской армией с использованием технической поддержки Университета.

"Работы Rooster оснащены системой GPS. Они могут летать, подобно беспилотникам, и передвигаться по земле, имея возможность катиться. Такой подход дает им значительное преимущество против других типов беспилотных аппаратов, таких как квадрокоптеры", — говорится в сообщении.

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В частности, один такой контроллер может управлять тремя Rooster, а дальность их действия составляет 400 метров для каждого устройства.

"Основное преимущество этих роботов заключается в их способности собирать важную разведывательную информацию и вести наблюдение в различных условиях, включая городские районы, густые леса и горные территории. Эта техника может оказаться особенно полезной в регионах, где доступность и мобильность важны для военных операций", – указано в сообщении.

В Индии разработали дрон, который может одновременно ездить и летать

Напомним, кафиры применяют на фронте видоизмененные и усовершенствованные дроны "Ланцет ", "и это всегда дополнительный фактор риска".

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