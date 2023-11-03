Удастся ли ЦАХАЛу полностью уничтожить ХАМАС: мнение эксперта

Армии обороны Израиля, вероятнее всего, удастся уничтожить ХАМАС, но не слишком быстро. Впрочем, после этого встанет сложный вопрос о том, что делать с населением Сектора Газы, которое будет настроено против Израиля.

Об этом рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, пишет 24 канал.

Насколько эффективен подход ЦАХАЛа

Перед тем, как начать наземную операцию в Секторе Газы, Армия обороны Израиля на протяжении недель наносила массированные удары по инфраструктуре ХАМАСа. Такой подход применяется для минимизации потерь среди бойцов ЦАХАЛ. Жовтенко акцентировал, что это классическая западная доктрина ведения войны.

"То, что делал Израиль после 7 октября в течение следующих трех недель до начала наземной фазы их операции против ХАМАСа – это то, как мы могли бы воевать, планировать наши операции, если бы у нас было достаточно дальнобойных ракетно-артиллерийских систем и современная авиация", – говорит военный эксперт.

Таким типом оружия израильтяне пытались получить абсолютно все, что только можно получить. Только после этого, подчеркивает Жовтенко, они решились на постепенное и осторожное развертывание наземной операции.

Как отмечает эксперт, Израиль стремится полностью уничтожить ХАМАС как политическую и военную единицу. Скорее всего, ЦАХАЛ удастся этого добиться, но об очень быстром достижении цели не говорится. По словам израильских генералов, операция может длиться не менее 3-4 месяцев. Более того, могут активизироваться такие игроки, как Иран и другие, и это, безусловно, будет осложнять процесс.

"Но остаются проблемы стратегического уровня. У политического руководства нет четкого понимания, каким должен быть финал этой операции. В частности, что делать с Сектором Газы, население которого будет явно настроено против Израиля, что может подготовить почву для ХАМАС 2.0", – говорит Жовтенко.

Потенциальное решение – размещение там международного миротворческого контингента. Но пока неизвестно, пойдут ли на это страны арабского мира.

Напомним, израильские военные находятся в городе Газа и окружают его по нескольким направлениям.

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