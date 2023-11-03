США будуть тиснути на Ізраїль для паузи у війні з ХАМАС

Короткочасне припинення військових дій дозволить доставити продовольство, воду та іншу допомогу в Газу та допомогти зі звільненням заручників, кажуть чиновники.

Держсекретар Ентоні Дж. Блінкен закликатиме уряд Ізраїлю погодитися на серію короткочасних припинень військових операцій у Газі, щоб забезпечити безпечне звільнення заручників і розподіл гуманітарної допомоги, повідомили в четвер представники Білого дому.

Про це пише NYT.

Повідомлення про це з'явилося після того, як президент Байден оголосив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху раніше погодився ненадовго припинити обстріли 20 жовтня, щоб дозволити звільнити двох американців, 59-річну Джудіт Раанан та її доньку Наталі Раанан, 17 років.

Поштовх до того, що американські офіційні особи називають «гуманітарними паузами», є одним із кількох питань, які Блінкен порушить з паном Нетаньяху та іншими офіційними особами, коли він прибуде до Ізраїлю для чергового раунду дипломатії на тлі запеклих боїв між ізраїльськими силами та ХАМАСом. група, яка контролює Газу.

У розмові з журналістами перед тим, як сісти в літак на шляху до Близького Сходу, Блінкен сказав, що частиною його місії буде допомога в забезпеченні захисту цивільних осіб у Газі під час війни Ізраїлю.

«Останніми днями ми бачили, як палестинські цивільні особи продовжують нести основний тягар цієї, цієї дії», — сказав держсекретар. «І важливо, щоб Сполучені Штати взяли на себе зобов’язання зробити все можливе для захисту цивільних», - сказав він.

У Білому домі Байден зауважив, що деякі американські особи з подвійним громадянством, які намагалися виїхати з Гази з початку війни, змогли перетнути Єгипет.

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«Хороші новини: сьогодні ми вивели 74 американців з подвійним громадянством», — додав він.

Представники Білого дому заявили, що прохання про паузи сильно відрізняється від загального припинення вогню, яке, на думку адміністрації Байдена, принесе користь ХАМАСу, дозволивши йому оговтатися від інтенсивного бомбардування Ізраїлю.

Але Байден перебуває під дедалі більшим тиском щодо відповіді, оскільки люди в Газі намагаються знайти їжу, воду, ліки та паливо. Цього тижня в результаті удару по табору біженців у Газі загинули десятки людей, хоча ізраїльські офіційні особи заявили, що вони вбили лідера ХАМАС.

Також президент оприлюднив попередньо узгоджену паузу для двох американських заручників, використовуючи загальне прізвисько для позначення Нетаньягу.

«Я переконав Бібі закликати до припинення вогню, щоб випустити людей», – сказав Байден. Пізніше представники національної безпеки заявили, що, попри використання президентом слова «припинення вогню», він говорив про коротку паузу в ізраїльських бомбардуваннях, а не про ширше припинення бойових дій.

Коментарі пана Байдена прозвучали через тиждень після того, як Блінкен виступив із подібним повідомленням у Раді безпеки ООН.

"Ізраїль повинен вжити всіх можливих запобіжних заходів, щоб уникнути шкоди цивільному населенню", - сказав держсекретар. «Це означає, що продовольство, ліки, вода та інша допомога повинні надходити в Газу та в райони, які їх потребують люди. Це означає, що цивільні особи повинні мати можливість уникнути небезпеки. Це означає, що для цих цілей потрібно розглядати гуманітарні паузи», - резюмував він.

Нагадаємо, у нападі на Ізраїль 7 жовтня брало участь щонайменше три тисячі бойовиків ХАМАС. Початкові підрахунки становили 1,5-2 тисячі осіб.

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