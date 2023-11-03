США будут давить на Израиль для паузы в войне с ХАМАС

Кратковременное прекращение военных действий позволит доставить продовольствие, воду и другую помощь в Газу и помочь с освобождением заложников, говорят чиновники.

Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен будет призывать правительство Израиля согласиться на серию кратковременных прекращений военных операций в Газе, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников и раздел гуманитарной помощи, сообщили в четверг представители Белого дома.

Об этом пишет NYT.

Сообщение об этом появилось после того, как президент Байден объявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее согласился ненадолго прекратить обстрелы 20 октября, чтобы разрешить уволить двух американцев, 59-летнюю Джудит Раанан и ее дочь Натали Раанан, 17 лет .

Толчок к тому, что американские официальные лица называют «гуманитарными паузами», является одним из нескольких вопросов, которые Блинкен поднимет с господином Нетаньяху и другими официальными лицами, когда он прибудет в Израиль для очередного раунда дипломатии на фоне ожесточенных боев между израильскими силами и ХАМАСом. группа, контролирующая Газу.

В разговоре с журналистами перед тем, как сесть в самолет на пути к Ближнему Востоку, Блинкен сказал, что частью его миссии будет помощь в обеспечении защиты гражданских лиц в Газе во время войны Израиля.

«В последние дни мы видели, как палестинские гражданские лица продолжают нести основное бремя этого действия», — сказал госсекретарь. «И важно, чтобы Соединенные Штаты обязались сделать все возможное для защиты гражданских», — сказал он.

В Белом доме Байден отметил, что некоторые американские лица с двойным гражданством, пытавшиеся уехать из Газы с начала войны, смогли пересечь Египет.

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"Хорошие новости: сегодня мы вывели 74 американца с двойным гражданством", — добавил он.

Представители Белого дома заявили, что просьба о паузах сильно отличается от общего прекращения огня, которая, по мнению администрации Байдена, принесет пользу ХАМАСу, позволив ему оправиться от интенсивной бомбардировки Израиля.

Но Байден находится под все большим давлением на ответ, поскольку люди в Газе пытаются найти пищу, воду, лекарства и топливо. На этой неделе в результате удара по лагерю беженцев в Газе погибли десятки человек, хотя израильские официальные лица заявили, что убили лидера ХАМАС.

Также президент обнародовал предварительно согласованную паузу для двух американских заложников, используя общее прозвище для обозначения Нетаньяху.

"Я убедил Биби призвать к прекращению огня, чтобы выпустить людей", — сказал Байден. Позже представители национальной безопасности заявили, что, несмотря на использование президентом слова «прекращения огня», он говорил о короткой паузе в израильских бомбардировках, а не о более широком прекращении боевых действий.

Комментарии господина Байдена прозвучали через неделю после того, как Блинкен выступил с подобным сообщением в Совбезе ООН.

"Израиль должен принять все возможные меры предосторожности, чтобы избежать вреда гражданскому населению", — сказал госсекретарь. «Это означает, что продовольствие, лекарства, вода и другая помощь должны поступать в Газу и в районы, в которых нуждаются люди. Это означает, что гражданские лица должны иметь возможность избежать опасности. Это значит, что для этих целей следует рассматривать гуманитарные паузы», — резюмировал он.

Напомним, в нападении на Израиль 7 октября участвовало по меньшей мере три тысячи боевиков ХАМАС. Первоначальные подсчеты составили 1,5-2 тысяч человек.

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