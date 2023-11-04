Макрон призвал прекратить удары по Сектору Газа

Также лидер Франции заявил о необходимости предоставить политическую отдушину законным требованиям палестинского народа.

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что на полях Парижского мирного форума будет проведена гуманитарная конференция по ситуации в Секторе Газы.

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Об этом информирует TF1.

Он заявил, что в мероприятии примут участие представители разных государств, международных и неправительственных организаций и бизнеса.

"Борьба с терроризмом ни при каких обстоятельствах не оправдывает жертв среди гражданского населения", — подчеркнул президент Франции.

Кроме того, он не призвал избегать неизбирательных атак на гражданское население, ради борьбы с терроризмом.

"Это означает прекращение бомбежек гражданского населения и предоставление гуманитарного доступа. Затем мы должны дать политическую отдушину законным требованиям палестинского народа", — заявил Макрон.

Напомним, ранее сообщалось, что США будут давить на Израиль для паузы в войне с ХАМАС.

Кроме того, мы ранее информировали, что российский диктатор Путин заключил секретное соглашение с боевиками ХАМАС.

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