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Путин выдал очередной маразм об истории Украины

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1760
Время на прочтение
1 мин
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Путин выдал очередной маразм об истории Украины

Президент России Владимир Путин / Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин отметился очередным скандальным заявлением об истории Украины.

Российский президент-диктатор Владимир Путин не перестает удивлять заявлениями со своими "версиями" об истории Украины и становлении нашего государства. В этот раз диктатор заявил, что в Российской империи "не было никакой Украины" и что "Украина пришла в16 веке".

Видео с выступлением главы Кремля опубликовал блогер Денис Казанский.

"Сама она (Украина - ред.) в 16 веке пришла. Состояла из трех областей", — рассказал свою историческую версию Путин.

Напомним, в ГУР высказались о возможности устранения Путина в РФ.

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Дата публикации
Просмотры
1760
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