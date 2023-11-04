Путин выдал очередной маразм об истории Украины

Российский президент-диктатор Владимир Путин не перестает удивлять заявлениями со своими "версиями" об истории Украины и становлении нашего государства. В этот раз диктатор заявил, что в Российской империи "не было никакой Украины" и что "Украина пришла в16 веке".

Видео с выступлением главы Кремля опубликовал блогер Денис Казанский.

"Сама она (Украина - ред.) в 16 веке пришла. Состояла из трех областей", — рассказал свою историческую версию Путин.

Напомним, в ГУР высказались о возможности устранения Путина в РФ.

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