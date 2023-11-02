Как Украине решить проблему с минными полями: Залужный объяснил

Минные поля, которые создали россияне, представляют серьезную угрозу не только военным.

Украина просит Запад больше инженерной техники для разминирования. ВСУ требуются специальные установки дистанционного разминирования – по типу американских M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC).

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке The Economist.

По его словам, в начале войны у Украины было устаревшее и немногочисленное оборудование для разминирования, но даже после того, как Запад начал поставлять танки с минными тралами и другое современное оборудование, оказалось недостаточно для расчистки российских минных полей, которые иногда тянутся на 20 километров.

"Когда разминирование завершено, российские войска могут быстро снова заменять эти территории с воздуха", — отметил Залужный.

Здесь, по мнению генерала, на помощь могут прийти современные технологии вроде радаров, обнаруживающих мины с помощью невидимых глаз световых импульсов, водометы и кассетные боеприпасы для подрыва мин, а также новые типы экскаваторов с плазменными резаками.

Что известно о минировании россиянами территории Украины

Готовясь к контрнаступлению ВСУ, российские военные заминировали километры захваченных территорий. Созданные российскими оккупантами плотные минные поля общей протяженностью от 5 до 16 километров заставили украинских военных изменить стратегию контрнаступления, пишет американское издание Washington Post со ссылкой на солдат украинской армии.

Вместо того чтобы прорываться через российскую оборону во время контрнаступления на БМП и танках, передавших западными странами, украинские военные продвигаются пешком.

Для преодоления минных полей ВСУ имеет советские системы разминирования УР-77 "Метеорит".

Финляндия передала несколько современных танков для разминирования Leopard 2R, Германия отправила предназначенные для этого инженерные бронированные машины Wisent. Кроме того, Украина получила системы дистанционного разминирования M58 Mine Clearing Line Charge.

Вторжение России в Украину привело к тому, что страна превратилась в крупнейшее в мире минное поле. Загрязненная взрывоопасными предметами территория составляет 250 тысяч квадратных километров. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию Yohnap.

Премьер отметил, что это усложняет передвижение людей и сельскохозяйственную деятельность.

"Сейчас в Украине самое большое минное поле в мире. Это не только усложняет передвижение людей, но и вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей", — сказал глава правительства.

Напомним, 7 января ГСЧС запустила интерактивную карту заминированных территорий Украины. Спасатели советуют сверяться с ней, чтобы не попасть в неприятности во время поездок по регионам страны.

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