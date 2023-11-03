Астрологический прогноз на 3 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: революционный день, когда приветствуются любые активные действия.
Символ дня: солнце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, лавандовый, сапфировый.
Счастливые камни дня: циркон, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: день благоприятен для ЗОЖ – можно заниматься спортом, причем чем выше будут физические нагрузки, тем больше пользы человеку они принесут.
Питание дня: нужно избегать жирного, жареного и алкоголя.
Стрижка дня: благоприятный день для перемен – как прически, так и образа в целом.
Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и обереги для защиты в пути.
Сны дня: сновидения нынешней ночи особенно важны для людей творческих профессий, поскольку показывают, насколько процентов человек использует свой креативный потенциал.
Табу дня: нежелательно потворствовать своим слабостям и дурным привычкам.
Цитата дня: "Жизнь – это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы" (Джон Леннон).
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