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Астрологический прогноз на 3 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
807
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 3 ноября

Солнце - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: революционный день, когда приветствуются любые активные действия.

Символ дня: солнце. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, лавандовый, сапфировый. 

Счастливые камни дня: циркон, авантюрин. 

За какую часть тела отвечает: печень. 

Болезни дня: день благоприятен для ЗОЖ – можно заниматься спортом, причем чем выше будут физические нагрузки, тем больше пользы человеку они принесут. 

Питание дня: нужно избегать жирного, жареного и алкоголя.

Стрижка дня: благоприятный день для перемен – как прически, так и образа в целом. 

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и обереги для защиты в пути. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи особенно важны для людей творческих профессий, поскольку показывают, насколько процентов человек использует свой креативный потенциал.

Табу дня: нежелательно потворствовать своим слабостям и дурным привычкам. 

Цитата дня: "Жизнь – это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы" (Джон Леннон). 

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Дата публикации
Просмотры
807
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