Астрологічний прогноз на 3 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: революційний день, коли вітаються будь-які активні дії.

Символ дня: Сонце.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: бузковий, фіолетовий, лавандовий, сапфіровий.

Щасливі камені дня: циркон, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: день сприятливий для ЗСЖ – можна займатися спортом, причому що вищими будуть фізичні навантаження, то більше користі для людини вони принесуть.

Харчування дня: треба уникати жирного, смаженого й алкоголю.

Стрижка дня: день сприятливий для змін – як зачіски, так і образу загалом.

Магія і містика дня: можна створювати талісмани та обереги для захисту в дорозі.

Сни дня: сновидіння цієї ночі особливо важливі для людей творчих професій, адже показують, на скільки відсотків людина використовує свій креативний потенціал.

Табу дня: небажано потурати своїм слабкостям і поганим звичкам.

Цитата дня: "Життя – це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани" (Джон Леннон).

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