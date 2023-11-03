В США главой ВМС стала впервые женщина

Лиза Франкетти становится первой женщиной, занимающей должность начальника военно-морских операций ВМС США и члена Объединенного комитета начальников штабов.

Об этом пишет Defense News.

Сенат проголосовал за утверждение адмирала Лизы Франкетти 33-м начальником военно-морских операций ВМС, прекратив многомесячную задержку, вызванную продолжительной блокировкой сенатором Томми Тубервиллем военных кандидатур, которое он начал в знак протеста против политики относительно доступа к абортам Министерства обороны.

Франчетти стала не только первой женщиной, занимавшей должность высшего офицера ВМС, но и первой, служившей в Объединенном комитете начальников штабов.

Среди тех, кто еще ожидает подтверждения, – адмирал Сэмюэль Папаро, который возглавит Индийско-тихоокеанское командование США, и вицеадмирал Джеймс Килби, который получит четвертую звезду и станет виценачальником военно-морских операций.

Вицеадмирала Стивена Келера также выдвинули на должность четырехзвездочного адмирала и последующего руководителя Тихоокеанского флота США.

В последние месяцы Франкетти выполняла соответствующие обязанности, но все еще оставался заместителем начальника.

Напомним, что ранее впервые женщина стала командиркой корвета ВМФ Германии.

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