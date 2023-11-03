У США очільницею ВМС стала вперше жінка 

Ліза Франкетті стає першою жінкою, яка обіймає посаду начальника військово-морських операцій ВМС США та члена Об’єднаного комітету начальників штабів.

Про це пише Defense News.

Сенат проголосував за затвердження адмірала Лізи Франкетті 33-м начальником військово-морських операцій ВМС, поклавши край багатомісячній затримці, спричиненій тяглим блокуванням сенатором Томмі Тубервіллем військових кандидатур, яке він розпочав на знак протесту проти політики щодо доступу до абортів Міністерства оборони.

Франчетті стала не лише першою жінкою, яка обіймала посаду вищого офіцера ВМС, але й першою, яка служила в Об’єднаному комітеті начальників штабів.

Серед тих, хто ще очікує на підтвердження, – адмірал Семюель Папаро, який очолить Індійсько-тихоокеанське командування США, і віцеадмірал Джеймс Кілбі, який отримає четверту зірку та стане віценачальником військово-морських операцій.

Віцеадмірала Стівена Келера також висунули на посаду чотиризіркового адмірала та наступного керівника Тихоокеанського флоту США.

Останніми місяцями Франкетті виконувала відповідні обов’язки, але все ще залишався заступником начальника.

Нагадаємо, що раніше вперше жінка стала командиркою корвета ВМФ Німеччини.

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