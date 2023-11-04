Литва відправила Білорусі ноту через роботу АЕС

БілАЕС в Островці становить велику загрозу для всієї Європи.

Литва закликала сусідню Білорусь зупинити роботу першого і другого енергоблоків Білоруської атомної електростанції через ситуацію з безпекою.

Про це йдеться у заяві литовського Міністерства закордонних справ, повідомляє LRT.

Слід зауважити, що напередодні МЗС Білорусі передали ноту, яка закликає "негайно розв'язати питання екологічної, ядерної та радіаційної безпеки на Білоруській АЕС відповідно до міжнародних вимог і стандартів".

Так у литовському відомстві відреагували на повідомлення ЗМІ про те, що Мінськ дозволиа розпочати промислове (комерційне) використання другого реактора електростанції.

"Білорусь продовжує ігнорувати прохання міжнародної спільноти вирішити в цьому небезпечному ядерному проєкті насамперед усі питання безпеки", - зауважують в МЗС.

Зазначається, БілАЕС в Островці становить велику загрозу для всієї Європи, тому Литва "наполягає на зупинці роботи першого і другого енергоблоків Білоруської АЕС доти, доки не будуть вирішені всі питання безпеки", підкреслили у відомстві.

Державна інспекція з безпеки атомної енергії Литви наприкінці жовтня попередила, що промислове виробництво другого енергоблоку БілАЕС, розташованої за 50 кілометрів від Вільнюса, розпочинається без вирішення всіх проблем безпеки.

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розмріявся про відновлення відносин з країнами ЄС. Так званий "президент" висловив упевненість, що Мінську вдасться в майбутньому відновити відносини з Литвою та Польщею.

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