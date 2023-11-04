Эрдоган разрывает контакты с Нетаньяху: заявление турецкого лидера

Турецкий лидер убежден, что Израиль должен ответить за "военные преступления и нарушения прав человека".

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разрывает все контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Причиной стали действия Израиля в секторе Газа.

Об этом сообщает Al Arabia.

"Нетаньяху больше не тот человек, с которым мы можем говорить. Мы его списали", – подчеркнул Эрдоган.

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Эрдоган акцентировал, что Турция не разрывает дипломатические отношения с Израилем. В международной дипломатии, говорит он, невозможно. Речь идет и о том, что Турция прилагает максимальные усилия, направленные на посредничество в прекращении войны. Переговоры ведутся с двумя участниками конфликта.

Глава Турции считает, что Нетаньяху несет главную ответственность за насилие и лишился поддержки своих граждан. Он посоветовал израильскому премьеру "остановиться".

"Что ему нужно сделать, так это сделать шаг назад и остановить это", – сказал Эрдоган.

Эрдоган также намерен провести переговоры по ситуации в регионе с иранским коллегой Эбрагимом Раисе. Именно Израиль, уверяет президент Турции, следует остановить и привлечь к ответственности за то, что он назвал "военными преступлениями и нарушениями прав человека". Только в таком случае будет возобновлено доверие к глобальной безопасности.

Напомним, неделю назад Израиль заявил, что пересматривает свои отношения с Анкарой и отозвал всех дипломатов из Турции и других стран региона. Решение объясняется агрессивной риторикой Турции по поводу войны между Израилем и ХАМАСом.

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