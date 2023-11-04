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Лидер "Хезболлы" пригрозил Израилю

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Лидер "Хезболлы" пригрозил Израилю

Хезболла. / Фото: Getty Images

Насралла намекнул на вероятный рост эскалации.

Лидер группировки боевиков " Хезболла " Хасан Насралла пригрозил Израилю дальнейшим ростом эскалации.

Об этом он заявил перед толпой на площади Ашура в Бейруте, сообщает The Guardian.

Генеральный секретарь ливанских боевиков шиитских Насралла не стал объявлять полноценное присоединение "Хезболлы" к войне против Израиля.

Он отметил, что его боевики преследовали цель помешать Израилю сконцентрировать все свои войска вокруг Газы. Тем не менее, Насралла назвал дальнейшую эскалацию "реальной возможностью".

Как сообщалось, лидер ливанской группировки "Хезболла" Гасан Насралла призвал своих поклонников "работать днем и ночью", чтобы достичь прекращения огня в Газе, заявив, что это "главная цель".

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Дата публикации
Просмотры
323
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