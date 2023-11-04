Лідер "Хезболли" пригрозив Ізраїлю

Лідер угрупування бойовиків "Хезболла" Хасан Насралла пригрозив Ізраїлю подальшим зростанням ескалації.

Про це він заявив перед натовпом на площі Ашура в Бейруті, повідомляє The Guardian.

Генеральний секретар ліванських шиїтських бойовиків Насралла не став оголошувати повноцінне приєднання "Хезболли" до війни проти Ізраїлю.

Він зазначив, що його бойовики мали на меті завадити Ізраїлю сконцентрувати всі свої війська навколо Гази. Тим не менш, Насралла назвав подальшу ескалацію "реальною можливістю".

Як повідомлялося, лідер ліванського угруповання "Хезболла" Гасан Насралла закликав своїх прихильників "працювати вдень і вночі", щоб досягти припинення вогню в Газі, заявивши, що це "головна мета".

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