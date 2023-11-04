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Лідер "Хезболли" пригрозив Ізраїлю

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Лідер "Хезболли" пригрозив Ізраїлю

Хезболла. / Фото: Getty Images

Насралла натякнув на ймовірне зростання ескалації.

Лідер  угрупування бойовиків "Хезболла" Хасан Насралла пригрозив Ізраїлю подальшим зростанням ескалації.

Про це він заявив перед натовпом на площі Ашура в Бейруті, повідомляє The Guardian.

Генеральний секретар ліванських шиїтських бойовиків Насралла не став оголошувати повноцінне приєднання "Хезболли" до війни проти Ізраїлю.

Він зазначив, що його бойовики мали на меті завадити Ізраїлю сконцентрувати всі свої війська навколо Гази. Тим не менш, Насралла назвав подальшу ескалацію "реальною можливістю".

Як повідомлялося, лідер ліванського угруповання "Хезболла" Гасан Насралла закликав своїх прихильників "працювати вдень і вночі", щоб досягти припинення вогню в Газі, заявивши, що це "головна мета".

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Дата публікації
Перегляди
389
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