На зміну "Вагнеру" прийшли дві ПВК друзів Путіна - ISW

Російське керівництво продовжує ставити на ПВК, які фактично є частинами державної армії.

Давні союзники президента Росії Володимира Путіна фінансують дві приватні військові компанії, підпорядковані Міністерству оборони Росії, які охопили колишні операції групи "Вагнера" в Африці.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аркадій Ротенберг і Геннадій Тимченко, два російські мільярдери, які десятиліттями знають Путіна і входять до його найближчого оточення, фінансують Convoy і Redut відповідно.

"Ймовірно, це рішення є спробою перешкодити одній ПВК знову отримати владу та вплив, щоб потенційно загрожувати Путіну та російському центральному керівництв", - йдеться у звіті.

Путін регулярно призначає людей на посади так, що жодна фігура не накопичує занадто багато політичного впливу.[

Відомо, що Костянтин Пікалов очолює ПВК "Конвой", а Костянтин Мірзаянц - ПВК "Редут".

Очільник комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картополов 3 листопада заявив, що "Вагнер" повністю розформовано і що деякі найманці компанії продовжують діяти в Африці, але під іншим брендом - під керівництвом Міноборони Росії.



Нагадаємо:

Представник ГУР МО України Андрій Юсов зазначив, що всі умовні "ЧВК" є невіддільними складовими російських спецслужб або загалом військових структур. Росія використовує найманців ПВК "Редут" для активізації штурмових дій в Україні. Однак це не такий масштабний проєкт, як колишня ПВК "Вагнер".

У ГУР пояснили, що це певною мірою гібридний інструмент, який дозволяє уникати відвертої статистики щодо втрат, зокрема, дозволяє продовжувати набір, рекрутинг та мобілізаційні заходи.

"Знову ж таки, не обурюючи зайвий раз громадські настрої, чого боїться влада. Це дозволяє, в тому числі кремлівським ватажкам, власне, вирішувати питання з потенційно небезпечними, ненадійними, незгодними елементами. Ну, врешті-решт, історія ПВК "Вагнера" ​​теж досить промовиста", - сказав Юсов.

Також у розвідці уточнили, що у складі нової ПВК перебувають найманці та злочинці. Однак це менш масштабний проєкт, ніж ПВК "Вагнера" ​​за часів Євгена Пригожина.

Літак Євгена Пригожина розбився у Тверській області Росії 23 серпня 2023 року. На місці падіння виявили вщент розбитий літак з бортовим номером бізнес-джета, в якому зазвичай літав власник ПВК "Вагнер".

На місці авіакатастрофи виявили 10 тіл. Пізніше російська влада запевнила, що всіх ідентифіковано. Зокрема серед загиблих – Пригожин, а також командир ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін та інші керівники "вагнерівців".

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