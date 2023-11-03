Чи дійсно син Пригожина очолив "Вагнер": відповідь Подоляка

Місце ватажка ПВК "Вагнера" після загибелі Євгенія Пригожина нібито зайняв його син – Павло. Проте "Вагнер" вже не той, який був за часів його покійного батька.

Призначення сина Пригожина очільником ПВК "Вагнера" не реанімує цю військову організацію.

Про це радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав 24 "Каналу".

"Це фікція. Ніхто нічого не передавав сину Пригожина, бо він не є харизматичною особою, не є авторитетом, нічого не може й не буде контролювати. Йому віддали певні активи, щоб він щось заробляв і так далі, але це точно не ПВК "Вагнера". Ми вже розбирали, що у Росії є ключовий куратор ПВК "Вагнера" – Віктор Золотов, який є керівником Росгвардії. Безумовно, всі найважливіші персони з ПВК, командири різних рівнів підписують індивідуальні контракти з Росгвардією, очолюють там відповідні напрямки й так далі. Але ніхто більше не дозволить реанімувати організацію", - зазначив Подоляк.

"Син Пригожина достатньо примітивна людина, ми з вами це бачимо. Тому ПВК "Вагнера" – це виключно інформаційна страшилка, яку використовують певні лояльні до мертвого Пригожина воєнкори. Вони хочуть збільшити цінність "бренду" чи утримати цей "бренд" від ерозії", - додав Подоляк.

З його слів, наразі триває певний торг за те, хто отримає африканські активи ПВК "Вагнера", хто їх контролюватиме.

"Торг іде між частково ФСБ, головним управлінням розвідки, яке там домінує, і знову ж таки Росгвардією. Вона хоче отримати медійну, технологічну, військову й ресурсну складові. Цей торг може вилитися в певні внутрішні конфлікти", - уточнив він.

Раніше з'явилася інформація, що син Пригожина очолив оновлену ПВК "Вагнер".

Нагадаємо:

Літак Євгена Пригожина розбився у Тверській області Росії надвечір 23 серпня 2023 року. На місці падіння виявили вщент розбитий літак з бортовим номером бізнес-джета, в якому зазвичай літав власник ПВК "Вагнер".

На місці авіакатастрофи виявили 10 тіл. Пізніше російська влада запевнила, що всіх ідентифіковано. Зокрема серед загиблих – Пригожин, а також командир ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін та інші керівники "вагнерівців".

В перші дні після авіакатастрофи аналітики висунули чотири версії подій. Серед них – підрив ракетою ППО або ж вибухівка на борту. Водночас погоджувалися, що можливе вбивство за наказом президента Росії Володимира Путіна, який не пробачив Пригожину заколоту в червні 2023 року.

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