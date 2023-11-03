“Насралла нас**в на ХАМАС": аналітик прокоментував заяву лідера “Хезболли”

Очільник потужного ліванського воєнізованого угруповання Гасан Насралла закликав своїх прихильників "працювати вдень і вночі", щоб досягти припинення вогню в Газі.

У п’ятницю, 3 листопада, лідер терористичної організації “Хезболла” Гасан Насралла назвав головною метою “припинення вогню” в Секторі Гази, а лише другорядною - “перемогу ХАМАС” у протистоянні з Ізраїлем. Така заява, на думку військового аналітика Олександра Коваленка, свідчить, що великої війни на Близькому Сході не буде.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“ХАМАС разом із Газою були відправлені на заклання його кураторами з Тегерана, яким розростання бойових дій до рівня прямої участі в них США, ні до чого”, - зазначив експерт.

Олександр Коваленко вважає, що “в руках свого керівництва вони [прихильники ХАМАС] не більше, ніж витратний матеріал”.

“Насралла, за фактом, нас**в на ХАМАС і кожного, хто відчуває ненависть до Ізраїлю. Ненавидіти і злословити може кожен, а ось протистояти тому, хто тебе зітре в порошок – ні”, - резюмував аналітик.

Як повідомляє CNN, лідер ліванського угруповання "Хезболла" Гасан Насралла закликав своїх прихильників "працювати вдень і вночі", щоб досягти припинення вогню в Газі, заявивши, що це "головна мета". Насралла сказав, що другорядна мета потужного ліванського воєнізованого угруповання, яке підтримується Іраном, полягає в тому, щоб ХАМАС вийшов “переможцем” у Газі. Він також назвав війну "переломним моментом".

Нагадаємо, раніше заступник лідера "Хезболли" Наїм Кассем заявив, що "коли настане відповідний час", "Хезболла" приєднається до ХАМАСу.

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