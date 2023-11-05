Израильский министр призвал сбросить на сектор Газа атомную бомбу: разразился скандал

Представитель Израиль сделал неожиданное заявление.
Министр по делам наследия Амихай Элиягу, представитель "Оцма Егудит" предложил сбросить на сектор Газа атомную бомбу, потому что, мол, там нет мирного населения.
Об этом сообщает Исраэль а-Йом.
Элиагу призвал к изгнанию арабов из Газы и его аннексии. Затронул он и вопрос об угнанных израильтянах: "На войне приходится платить цену. Почему жизнь похищенных дороже, чем жизнь солдат?" – спросил он.
"Для этого нужно понять, что их пугает. Смерти они не боятся", — сказал он.
Глава правительства Биньямин Нетаниягу прокомментировал слова министра.
Как отреагировали на слова министра
"Заявления Элиагу лишены связи с реальностью. Израиль и ЦАХАЛ действуют согласно самым высоким моральным стандартам, соблюдая международное право, чтобы предотвратить гибель непричастных. Мы будем действовать так до победы", – сказал он.
Министерша Ифат Шаша-Битон, член кабинета министров по вопросам безопасности, также отреагировала на заявление министра Амихая Элиагу.
"Один глупый министр одним заявлением разрушает информационную работу тысяч израильтян и евреев по всему миру. Это не "Еврейская мощь" (Оцма Иегудит) – мощное безумие, глупость и опасность для Государства Израиль, чтобы свести к минимуму ущерб стране и справедливой войне в секторе Газа есть только один способ отреагировать на слова Амихая Элиагу – его немедленная отставка", — сказала она.
Какая ситуация на Ближнем Востоке
Боевики террористической группировки ХАМАС пытались вывезти своих раненых из Сектора Газа в Египет под видом беженцев.
Трое резервистов Армии обороны Израиля, выполняющих миссию на границе с Ливаном, рассказали о первых днях войны, как были призваны в армию и за что воюют.
Тем временем ударная авианосная группа Соединенных Штатов во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower прибыла на Ближний Восток.