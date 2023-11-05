Израильский министр призвал сбросить на сектор Газа атомную бомбу: разразился скандал

Министр по делам наследия Амихай Элиягу, представитель "Оцма Егудит" предложил сбросить на сектор Газа атомную бомбу, потому что, мол, там нет мирного населения.

Об этом сообщает Исраэль а-Йом.

Элиагу призвал к изгнанию арабов из Газы и его аннексии. Затронул он и вопрос об угнанных израильтянах: "На войне приходится платить цену. Почему жизнь похищенных дороже, чем жизнь солдат?" – спросил он.

"Для этого нужно понять, что их пугает. Смерти они не боятся", — сказал он.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу прокомментировал слова министра.

Как отреагировали на слова министра

"Заявления Элиагу лишены связи с реальностью. Израиль и ЦАХАЛ действуют согласно самым высоким моральным стандартам, соблюдая международное право, чтобы предотвратить гибель непричастных. Мы будем действовать так до победы", – сказал он.

Министерша Ифат Шаша-Битон, член кабинета министров по вопросам безопасности, также отреагировала на заявление министра Амихая Элиагу.

"Один глупый министр одним заявлением разрушает информационную работу тысяч израильтян и евреев по всему миру. Это не "Еврейская мощь" (Оцма Иегудит) – мощное безумие, глупость и опасность для Государства Израиль, чтобы свести к минимуму ущерб стране и справедливой войне в секторе Газа есть только один способ отреагировать на слова Амихая Элиагу – его немедленная отставка", — сказала она.

Какая ситуация на Ближнем Востоке

Боевики террористической группировки ХАМАС пытались вывезти своих раненых из Сектора Газа в Египет под видом беженцев.

Трое резервистов Армии обороны Израиля, выполняющих миссию на границе с Ливаном, рассказали о первых днях войны, как были призваны в армию и за что воюют.

Тем временем ударная авианосная группа Соединенных Штатов во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower прибыла на Ближний Восток.

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