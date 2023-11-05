Боевики ХАМАС пытались обманом попасть в Египет — NYT

Боевики пытались выехать из сектора Газа под видом раненых палестинцев.

Боевики террористической группировки ХАМАС пытались вывезти своих раненых из Сектора Газа в Египет под видом беженцев.

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Об этом информирует The New York Times. Ссылкой на источники в Белом доме.

Собеседник сообщил, что из-за действий боевиков эвакуация иностранных граждан приостановилась. ХАМАС ранее неоднократно передавал Израилю, США и Египту списки раненых палестинцев, которым было разрешено покинуть Сектор Газа вместе с иностранными гражданами. Однако после проверки выяснилось, что третья часть раненых палестинцев оказались боевиками ХАМАС.

Позже ХАМАС уступил и список на эвакуацию согласовали без боевиков.

Издание сообщает, что власти Египта особенно беспокоят, что боевики ХАМАС могут покинуть Сектор Газы, поскольку это усугубит опасность в стране.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Израиля, вероятно, после консультаций с США усовершенствовала свой план по ХАМАС и изменит тактику.

Кроме того, мы ранее информировали, что спутниковые снимки указывают на то, что израильские военные продолжают операцию по оцеплению города Газа.

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