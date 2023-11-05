Бойовики ХАМАС намагались обманом потрапити до Єгипту - NYT

Бойовики намагались виїхати з Сектора Гази під виглядом поранених палестинців.

Бойовики терористичного угруповання ХАМАС намагались вивезти своїх поранених з Сектору Гази до Єгипту під виглядом біженців.

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Про це інформує The New York Times з. Посиланням на джерела у Білому домі.

Співрозмовник видання повідомив, що через дії бойовиків евакуація іноземних громадян призупинилась. ХАМАС раніше неодноразово передавав Ізраїлю, США та Єгипту списки поранених палестинців, яким було дозволено покинути Сектор Гази разом з іноземними громадянами. Однак після перевірки зʼясувалось, що третина поранених палестинців виявились бойовиками ХАМАС.

Пізніше ХАМАС поступився і список на евакуацію погодили без бойовиків.

Видання повідомляє, що владу Єгипту особливо турбує, що бойовики ХАМАС можуть залишити Сектор Гази, оскільки це посилить небезпеку у країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія Ізраїлю, ймовірно, після консультацій зі США удосконалила свій план щодо ХАМАС і змінить тактику.

Крім того, ми раніше інформували, що супутникові знімки вказують на те, що ізраїльські військові продовжують операцію з оточення міста Газа.

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