США очікують від Ізраїлю зміни тактики ведення війни - CNN

Вашингтон очікує, що Ізраїль змінить тактику ведення війни з бойовиками ХАМАС найближчими днями, зменшивши масштаб своїх повітряних атак на Сектор Гази та зосередившись на "більш тактичній наземній операції".

Повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Джерело CNN заявило: оскільки до сектора Гази продовжує надходити гуманітарна допомога, адміністрація президента США Джо Байдена очікує, що повітряні атаки Ізраїлю будуть "зменшуватися в порівнянні з тим, що ми бачили".

Тим часом Білий дім очікує від Ізраїлю перехід до наземної операції з метою очищення великої мережі підземних тунелів, які використовують бойовики ХАМАС.

Чиновник наголосив, що адміністрація Байдена була "дуже прямою… щодо рішень у воєнний час, була обдуманою та ставила важкі запитання" під час дискусій з Ізраїлем, попри міжнародну критику країни через атаку на табір біженців Джабалія на півночі сектора Гази.

Відповідаючи на запитання про те, коли адміністрація Байдена може відчути необхідність закликати до припинення вогню та чому вона досі відмовлялася це зробити, чиновник сказав, що враховуючи масштаб і характер атак ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, припинення вогню було б "недоречним".

"Терористична група захоплює 200 заручників і вбиває 1400 людей і ховається в тунелях, включно з лідерами "припинення вогню" насправді не є правильним виразом", - сказав він.

Чиновник підкреслив, що США активно закликають Ізраїль ввести так звані "гуманітарні паузи", і що вони повторюють Ізраїлю, що навіть якщо він має право захищати себе, він повинен дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

"Я вважаю, що припинення вогню залежить від того, чи ізраїльтяни почуватимуться в безпеці, та матимуть гарантію, що щось подібне не повториться", - каже він.

Нагадаємо, лідер "Хезболли" пригрозив Ізраїлю подальшим зростанням ескалації. Генеральний секретар ліванських шиїтських бойовиків Насралла не став оголошувати повноцінне приєднання "Хезболли" до війни проти Ізраїлю.

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