Друга авіаносна група США прибула на Близький Схід

Ударна авіаносна група Сполучених Штатів на чолі з авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower прибула на Близький Схід.

Про це інформує пресслужба Центрального командування Збройних сил США у мережі Х.

"Авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower прибула на Близький Схід у рамках посилення регіональної присутності", - йдеться у повідомленні.

Разом з авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower до регіону прибули флагманський ракетний крейсер USS Philippine Sea, есмінці USS Mason і USS Gravely та 3 авіаносне крило з дев'ятьма ескадрильями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіаносець Сполучених Штатів "Джеральд Р. Форд" прибув до східного Середземномор'я.

Крім того, ми раніше інформували, що держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відкинув заклики Йорданії та Єгипту переконати Ізраїль, щоб він припинив операцію у Секторі Гази.

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