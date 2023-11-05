Астрологічний прогноз на 5 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потужна енергетика цього місячного дня несе негативний заряд, тому великою є ймовірність сварок і скандалів.

Символ дня: напівриба-напівкрокодил.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: кавовий, винний, коричневий, шоколадний.

Щасливе каміння дня: чорний нефрит, крокодиліт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань: необхідно лікуватися за схемою, розробленою лікарем раніше.

Харчування дня: зірки радять їсти якомога менше м'яса й риби та якомога більше – овочів і молочних продуктів.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія і містика дня: займатися магічними діями можна лише тим, хто є професіоналом у цих питаннях.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі можуть не лише позначити проблему, що існує у взаєминах із людьми навколо, а й підказати способи її вирішення.

Табу дня: не можна випускати на волю емоції.

Цитата дня: "Вами керує той, хто вас дратує" (Лао-цзи).

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