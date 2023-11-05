У Пакистані бойовики атакували авіабазу: знищено 9 терористів

Особи терористів та можливі втрати з боку сил безпеки не розкриваються.

У пакистанський провінції Пенджаб місцеві військові ліквідували 9 терористів, які намагались здійснити напад на авіабазу.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Міноборони Пакистану.

"Пакистанська армія в суботу знищила дев'ятьох терористів, запобігши терористичному нападу на авіабазу в окрузі Міанвалі провінції Пенджаб на сході країни", - йдеться в повідомленні.

Терористи напали на авіабазу рано вранці в суботу. Троє з них було ліквідовано при спробі проникнення на базу, а решту шестеро було вбито після того, як їх загнали до будівлі.

У заяві Міноборони Пакистану йдеться, що в результаті нападу було пошкоджено три літаки, які не експлуатувалися.

Особи терористів та можливі втрати з боку сил безпеки не розкриваються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Турецька авіація здійснила військову повітряну операцію на півночі Іраку та атакувала курдських бойовиків у відповідь на теракт в Анкарі.

Крім того, ми раніше інформували, що на заході Уганди бойовики, пов'язані з терористичним угрупованням "Ісламська держава", вбили у школі щонайменше 41 людину, з них 38 – діти.

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