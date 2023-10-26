В американському штаті Мен в результаті стрілянини загинуло 22 особи (відео)

В ніч проти 26 жовтня в американському місті Льюїстон, що у штаті Мен, в результаті стрілянини загинуло 22 людини.

Про це інформує CNN.

Повідомляється, що від 50 до 60 осіб отримали поранення в результаті стрілянини, однак точна кількість постраждалих наразі невідома.

Офіс шерифа округу Андроскоггін заявив, що стрілок наразі перебуває на волі.

Правоохоронці закликали компанії та підприємства негайно припинити роботу, громадян просять не виходити на вулицю.

Повідомляється що стрілянина велась у трьох різних точках міста, а кількість загиблих досягла 22 осіб.

Пізніше правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного у масовому вбивстві.

Крім того, у Білому домі заявили, що про трагедію вже поінформовано президента Джо Байдена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бангкоку, столиці Таїланду, 14-річний підліток відкрив стрілянину у торговому центрі Siam Paragon.

Крім того, ми раніше інформували, що у Черкаській області чоловік влаштував стрілянину на заводі.

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