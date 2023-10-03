У Бангкоку підліток відкрив стрілянину у торговому центрі – відео

Через стрілянину у торговому центрі є постраждалі.

У Бангкоку, столиці Таїланду, у вівторок, 3 жовтня, 14-річний підліток відкрив стрілянину у торговому центрі Siam Paragon.

Про це пише BBC.

За словами прем'єр-міністр Таїланду, три людини отримали поранення. Поліція повідомила, що підлітка затримали.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, чути гучні звуки, схожі на постріли.

Свідки також повідомили, що після стрілянини вони ховатися в магазинах і туалетах торгового центру.

За даними місцевих ЗМІ, поруч із торговим центром закрили станцію метро Siam.

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