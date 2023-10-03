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У ЗСУ розповіли про підступність росіян під час запусків безпілотників

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У ЗСУ розповіли про підступність росіян під час запусків безпілотників

Безпілотник. / Фото: Associated Press

Окупанти намагаються виснажити сили ППО.

Російські окупанти при атаках по Україні часто використовують складні траєкторії напрямку баражуючих боєприпасів Shahed. Таким чином армія РФ сподівається виснажити сили та засоби української ППО.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

"Дуже часто (окупанти Ред.) використовують складні траєкторії напрямку саме для того, щоб виснажувати Сили оборони", - наголосила вона.

З її слів, і дрони-камікадзе, і ракети пролітають через південні області України та починають маневрувати.

"Повертаючись на схід, потім на захід, знову повертаючись до півдня. Таким чином вони прокладають складні траєкторії, використовуючи особливості ландшафту, русла річок, саму акваторію самого Чорного моря, де низько ідуть над ним, щоб приглушити свій характерний звук", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що німецькі зенітні самохідні установки Gepard надзвичайно ефективно знищують російські безпілотники Shahed. Саме тому Україна потребує більше таких систем та аналогів.

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Дата публікації
Перегляди
1583
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