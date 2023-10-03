В ВСУ рассказали о коварстве россиян во время запусков беспилотников

Российские оккупанты при атаках по Украине часто используют сложные траектории направления баражирующих боеприпасов Shahed. Таким образом армия РФ надеется истощить силы и средства украинского ПВО.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Очень часто (оккупанты Ред.) используют сложные траектории направления именно для того, чтобы истощать Силы обороны", — подчеркнула она.

По ее словам, и дроны-камикадзе, и ракеты пролетают через южные области Украины и начинают маневрировать.

"Возвращаясь к востоку, затем к западу, снова возвращаясь к югу. Таким образом они прокладывают сложные траектории, используя особенности ландшафта, русла рек, саму акваторию самого Черного моря, где низко идут над ним, чтобы приглушить свой характерный звук", — рассказала Гуменюк. .

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что немецкие зенитные самоходные установки Gepard чрезвычайно эффективно уничтожают российские беспилотники Shahed. Именно поэтому Украина нуждается в таких системах и аналогах.

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