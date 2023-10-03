США готовы быстро отправить Украине ракеты ATACMS: почему ждут

В армии США заявили, что готовы оперативно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но там ждут официального решения от лидера Штатов Джо Байдена.

США готовы быстро отправить Украине ракеты большой дальности ATACMS, когда президент Штатов Джо Байден официально примет такое решение.

Об этом сказал помощник министра армии США по закупкам Дуг Буш, сообщает Bloomberg.

По его словам, американская армия "уже давно готова к такому развитию событий".

"Мы готовы действовать быстро", – заявил Дуг Буш.

Американские законодатели месяцами призвали Байдена отправить в Украину ATACMS, и люди, знакомые с этим вопросом, заявили в прошлом месяце, что президент наконец-то согласился, сообщив президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Вашингтон в прошлом месяце, что он готов это сделать.

Есть несколько версий ракет, в том числе с кассетными боеголовками или обычными боеголовками. Кассетные комплексы имеют дальность действия 25-300 километров. Согласно официальному руководству по вооружению, они могут нести от 300 до 950 кассетных боеприпасов.

По словам Буша, в США уже определились какие именно ракеты отправят Украине. Он добавил, что ATACMS могут запускаться из тех же пусковых установок, которые Украина использует для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть штук за один раз. Разница состоит в том, что только одна ракета ATACMS выпускается залпом из одной пусковой установки.

Модификации, необходимые для переоборудования пусковой установки, "не так уж значительны, некоторые кабели, некоторое программное обеспечение — это не драматично", говорит Буш.

"Мы готовы, когда и если президент (Байден – ред.) решит это сделать", — сказал он.

Ракеты ATACMS для Украины

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, вероятно, Белый дом принял решение передать Украине "ограниченную" модификацию ракет ATACMS.

Американский политолог Рамиз Юнус также рассказал, что политический вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS президент США Джо Байден принял уже давно.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина не будет применять дальнобойные ракеты ATACMS, которые США могут вскоре передать ВСУ, для ударов по территории России.

Читайте также: