США готові швидко відправити Україні ракети ATACMS: чому чекають

У армії США заявили, що готові оперативно передати Україні далекобійні ракети ATACMS, але там чекають на офіційне рішення від лідера Штатів Джо Байдена.

США готові швидко відправити Україні ракети великої дальності ATACMS, коли президент Штатів Джо Байден офіційно ухвалить таке рішення.

Про це сказав помічник міністра армії США із закупівель Дуг Буш, повідомляє Bloomberg.

За його словами, американська армія "вже давно готова до такого розвитку подій".

"Ми готові діяти швидко", - заявив Дуг Буш.

Американські законодавці місяцями закликали Байдена відправити в Україну ATACMS, і люди, знайомі з цим питанням, заявили минулого місяця, що президент нарешті поступився, повідомивши президенту України Володимиру Зеленському під час його візиту до Вашингтона минулого місяця, що він готовий це зробити.

Існує кілька версій ракет, в тому числі з касетними боєголовками або звичайними боєголовками. Касетні комплекси мають дальність дії 25-300 кілометрів. Згідно з офіційним посібником з озброєння, вони можуть нести від 300 до 950 касетних боєприпасів.

За словами Буша, у США вже визначилися, які саме ракети відправлять Україні. Він додав, що ATACMS можуть запускатися з тих самих пускових установок, які Україна використовує для запуску ракет з GPS-наведенням партіями по шість штук за один раз. Різниця полягає в тому, що лише одна ракета ATACMS випускається залпом з однієї пускової установки.

Модифікації, необхідні для переобладнання пускової установки, "не такі вже й значні, деякі кабелі, деяке програмне забезпечення - це не драматично", каже Буш.

"Ми готові, коли і якщо президент (Байден - ред.) вирішить це зробити", - сказав він.

Ракети ATACMS для України

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі генерал Бен Годжес заявив, ймовірно, Білий дім прийняв рішення передати Україні "обмежену" модифікацію ракет ATACMS.

Американський політолог Раміз Юнус також розповів, що політично питання щодо передавання Україні далекобійних ракет ATACMS президент США Джо Байден ухвалив вже давно.

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Україна не застосовуватиме далекобійні ракети ATACMS, які США можуть невдовзі передати ЗСУ, для ударів по території Росії.

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