Атаки на энергообъекты: на севере Украины усиливают системы ПВО

Силы ПВО готовы отражать вражеские удары по энергетике Украины.
В северных регионах Украины повышается эффективность системы противовоздушной обороны, чтобы лучше защитить энергетические объекты от российских ударов.
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
Наев рассказал, что в Северной операционной зоне вместе с главами областных военных администраций принимаются меры по повышению количества "мобильных огневых групп".
"Это необходимо для того, чтобы повысить эффективность системы противовоздушной обороны. Чтобы каждый гражданин Украины чувствовал себя защищенным, а наши объекты энергетической инфраструктуры в зимних условиях были готовы работать по полной", — говорится в его сообщении.
Как ранее сообщалось, по данным белорусской мониторинговой группы "Гаюн", угроза ракетных ударов из Беларуси сохранится до конца года.
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