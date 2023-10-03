В Бангкоке подросток открыл стрельбу в торговом центре – видео

Из-за стрельбы в торговом центре есть пострадавшие.
В Бангкоке, столице Таиланда, во вторник, 3 октября, 14-летний подросток открыл стрельбу в торговом центре Siam Paragon.
Об этом пишет BBC.
По словам премьер-министра Таиланда, три человека получили ранения. Полиция сообщила, что подросток был задержан.
На видео, опубликованных в социальных сетях, слышны громкие звуки, похожие на выстрелы.
Свидетели также сообщили, что после стрельбы они прятаться в магазинах и туалетах торгового центра.
По данным местных СМИ, рядом с торговым центром закрыли станцию метро Siam.
Напомним, в Польше мужчину оштрафовали на 500 злотых из-за страшного сна.
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