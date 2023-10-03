В Ростове-на-Дону горел склад с формой для оккупантов – соцсети (видео)

В Ростове-на-Дону вспыхнул масштабный пожар на складе.

В Ростове-на-Дону в РФ вечером 2 октября произошел масштабный пожар на складском помещении.

Об этом пишут российские СМП и Telegram-канал подпольного движения "Скрепачь".

Так, по словам пропагандистов, якобы загорелись поддоны на открытой площадке складских помещений на площади 500 кв. км.

Однако местные партизаны утверждают, что горели далеко не поддоны, а военная форма для российских оккупантов. И был уничтожен значительный ее запас.

"Ростов-на-Дону. Все будет гореть, что приготовили для войны. В промзоне на Левом берегу у Мегамага на Шоссейной уничтожено запас формы. В 20:40 ул. Шоссейная, 300 кв.м. очищено. Дальше будет!", — говорится в сообщении партизан.

Напомним, разведка РФ заявила о приказе ликвидировать пилота Кузьминова, перегнавшего в Украину Ми-8.

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