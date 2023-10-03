В Турции проводят спецоперацию против курдской террористической группировки: подробности

После координации действий с подразделениями безопасности была начата спецоперация в 18 провинциях.

Около 90 подозреваемых были арестованы в ходе спецоперации, которая проводилась одновременно в 18 провинциях Турции против курдской террористической организации.

Об этом сообщает турецкое издание "АА".

При координации министерства внутренних дел, главного управления безопасности и главной прокуратуры Шанлиурфы в 18 провинциях началась операция против курдской террористической организации, в результате которой были задержаны около 90 человек.

“Согласно полученной информации, в результате мероприятий, проводимых министерством внутренних дел на севере Ирака, Сирии и Турции в течение около 10 месяцев с целью выявления и ликвидации турецкого звена так называемой военной разведывательной структуры террористической организации, было установлено пристальное наблюдение за действовавшими подозреваемыми. от имени организации”, — говорится в сообщении.

После координации действий с подразделениями безопасности была начата спецоперация в 18 провинциях, среди которых Шанлиурфа, Стамбул, Анталия, Адана, Бурса, Диярбакыр, Газиантеп, Мардин, Мерсин, Денизли, Конья, Кайсери, Бетман, Ыспарта, Балыкесир, Ширнак, Коджаэли и .

Напомним, утром 1 октября в столице Турции Анкаре возле зданий парламента и Министерства внутренних дел раздался взрыв. По данным МВД, это был теракт. Один из смертников взорвал себя, другого ликвидировали. Ответственность за теракт взяли на себя курдские боевики.

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