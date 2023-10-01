В столице Турции раздался взрыв: здания парламента и МВД оцеплены

В воскресенье, 1 октября, в столице Турции Анкаре раздался взрыв, в том числе у зданий парламента и Министерства внутренних дел.

Об этом пишет Al Arabiya и CNN Turk.

По данным местных СМИ, в этот день в Турции стартует новый парламентский сезон. 1 октября в парламенте запланирована церемония открытия.

Как сообщили журналисты, взрыв прогремел около 09:30 по местному времени. Перед ним якобы было слышно 4 выстрела, но это требует подтверждения. После этого к месту происшествия прибыли спецназ, а также охрана президента. Они оцепили здания. Кроме того, вывели тяжелую технику.

В Министерстве внутренних дел Турции прокомментировали инцидент. Глава ведомства Али Ерликая отметил, что против МВД был совершен теракт, один из террористов взорвал себя, а другого обезвредили силовики.

"Около 09:30 двое террористов, приехавших на легком коммерческом автомобиле перед въездом Главного управления безопасности нашего МВД. Раздался взрыв. Один из террористов взорвался, а другого — обезвредили. Во время пожара погибли двое полицейских", — цитирует CNN Turk заявление Ерликая.

Напомним, в конце сентября в Турции произошел взрыв на предприятии, разрабатывающем ракетные комплексы, есть жертва.

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