У столиці Туреччини пролунав вибух: будівлі парламенту та МВС оточені

До місця події прибули спецназ, охорона президента та важка техніка.

У неділю, 1 жовтня, у столиці Туреччини Анкарі пролунав вибух, зокрема біля будівель парламенту та Міністерства внутрішніх справ.

Про це пише Al Arabiya та CNN Turk.

За даними місцевих ЗМІ, цього дня в Туреччині стартує новий парламентський сезон. 1 жовтня в парламенті запланована церемонія відкриття.

Як повідомили журналісти, вибух пролунав близько 09:30 за місцевим часом. Перед ним нібито було чути 4 постріли, але це потребує підтвердження. Після цього до місця події прибули спецназ, а також охорона президента. Вони оточили будівлі. Окрім того, вивели важку техніку.

У Міністерстві внутрішніх справ Туреччини прокоментували інцидент. Очільник відомства Алі Єрлікая зазначив, що проти МВС був здійснений теракт, один із терористів підірвав себе, а іншого знешкодили силовики.

"Близько 09.30 двоє терористів, які приїхали на легкому комерційному автомобілі перед в’їздом Головного управління безпеки нашого МВС. Пролунав вибух. Один з терористів підірвався, а іншого - знешкодили. Під час пожежі загинули двоє поліцейських", - цитує CNN Turk заяву Єрлікая.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Туреччині стався вибух на підприємстві, яке розробляє ракетні комплекси, є жертва.

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