Стрельба в Киеве: военный расстрелял двух своих побратимов

В Киеве военнослужащий ВСУ застрелил двух других военных. Событие произошло позапрошлой ночью на улице Лаврская.

В полиции Киева сайту ТСН.ua подтвердили гибель двух военнослужащих и задержание стрелка.

Известно, что мужчина расстрелял военнослужащих из собственного автоматического оружия. После совершенного мужчина вместе с оружием скрылся с места происшествия, но был задержан правоохранителями.

"Военнослужащий, который устроил стрельбу, задержан. Открыто уголовное производство по статье 115 часть 2. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы", - сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киева.

В настоящее время идет расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пока неизвестна причина конфликта, приведшая к трагедии.

В Сети опубликовали вероятное фото военного, застрелившего своих побратимов. По данным СМИ, между ними возник конфликт, во время которого один из военных из своего табельного автомата расстрелял обоих побратимов. Они скончались на месте происшествия.

Вероятное фото военного

Напомним, 2 октября брат и сестра прыгнули с 24 этажа в Киеве. Оба погибли на месте. Трагедия произошла на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе. Все, что известно о жертвах – читайте на сайте ТСН.ua.

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