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РФ вывела в Черное море три корабля: есть ли носители "Калибров"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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РФ вывела в Черное море три корабля: есть ли носители "Калибров"

Ракетоноситель. / Фото: Associated Press

"Калибров" в акватории нет.

По состоянию на утро вторника, 3 октября, страна-агрессорка Россия имеет на боевом дежурстве в Черном море три корабля. Впрочем, носители "Калибров" отсутствуют.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся три вражеских корабля", — говорится в сообщении.

В то же время в Азовском и Средиземном морях находится по одному вражескому кораблю. Ракетоносители "Калибров" среди них отсутствуют.

Как сообщалось, накануне вечером РФ держала в Черном море ракетоноситель "Буян-М". ВСУ предупреждали, что уровень ракетной опасности очень высок.

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Дата публикации
Просмотры
565
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