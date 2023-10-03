РФ вивела у Чорне море три кораблі: чи є носії "Калібрів"

"Калібрів" в акваторії немає.

Станом ранок вівторка, 3 жовтня, країна-агресорка Росія має на бойовому чергуванні у Чорному морі три кораблі. Втім, носії "Калібрів" відсутні.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває три ворожих кораблі", - йдеться у повідомленні.

Водночас в Азовському та Середземному морях перебуває по одному ворожому кораблю. Ракетоносії "Калібрів" серед них відсутні.

Як повідомлялося, напередодні ввечері РФ тримала у Чорному морі ракетоносій "Буян-М". ЗСУ попереджали, що рівень ракетної небезпеки дуже високий.

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