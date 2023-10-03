Стрілянина у Києві: військовий розстріляв двох своїх побратимів

У Києві військовослужбовець ЗСУ застрелив двох інших військових. Подія сталася позаминулої ночі на вулиці Лаврська.

В поліції Києва сайту ТСН.ua підтвердили загибель двох військовослужбовців та затримання стрілка.

Відомо, що чоловік вчинив розстріл військовослужбовців з власної автоматичної зброї. Після скоєного чоловік разом зі зброєю втік з місця події, але був затриманий правоохоронцями.

"Військовослужбовця, який вчинив стрілянину затримано. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частина 2. Зловмиснику загрожує до 15 років позба в лення волі", - повідомили сайту ТСН.ua в поліції Києва.

Наразі триває розслідування. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Поки невідома причина конфлікту, яка призвела до трагедії.

У Мережі опублікували ймовірне фото військового, який застрелив своїх побратимів. За даними ЗМІ, між ними виник конфлікт, під час якого один із військових зі свого табельного автомата розстріляв обох побратимів. Вони померли на місці події.

Ймовірне фото військового

Нагадаємо, 2 жовтня брат і сестра стрибнули із 24 поверху у Києві. Обидва загинули на місці. Трагедія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська, в Дніпровському районі. Усе, що відомо про жертв - читайте на сайті ТСН.ua.

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