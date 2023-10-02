Самогубство підлітків у Києві: усе, що відомо про жертв – зведених брата і сестру

У Києві вдень 2 жовтня двоє підлітків вчинили самогубство, стрибнувши з вікна 24 поверху. Обидва загинули на місці. Трагедія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська, в Дніпровському районі.

Як повідомила сайту ТСН.ua речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс, загиблі – зведені брат і сестра.

Батьки живуть в іншому місті

Хлопцю було 18 років, дівчині – 17. За інформацією від поліції, їхні батьки живуть в іншому місті. Тож, ймовірно, квартиру у Києві підлітки могли винаймати.

Підлітки вчинили самогубство в Києві

Вели трансляцію самогубства

Хлопець та дівчина вели трансляцію самогубства у TikTok. У передсмертному відео хлопець каже дівчині, що кохає її, після чого вони обидва стрибають з вікна. Запис поширили в Мережі.

Готувалися до трагедії

У TikTok-акаунті, який належить комусь з підлітків, публікацій немає, а відео, яке вони транслювали – видалено. Однак в Instagram-акаунті з таким самим ім’ям є посилання на Telegram-канал. Його хлопець і дівчина створили 1 жовтня, напередодні самогубства.

За кілька годин до трагедії вони виклали туди кілька десятків відео. Судячи з усього, усі вони записані протягом кількох останніх днів у Києві. Брат і сестра розповідають, що збираються вчинити самогубство. На одному з фото хлопець стоїть на підвіконні біля відчиненого вікна і дивиться вниз.

“15 поверх. Ми з нього стрибнемо. Йдемо на 15 поверх. Жорстко, ми жорсткі”, – кажуть підлітки на одному з відео, записаному в ліфті.

“Лежимо налаштовуємося на суісайт”, – підписаний ще один запис.

Могли бути закохані один в одного і вживати наркотики

На одному з відео дівчина називає брата Вовою. Зведені брат і сестра могли бути закохані один в одного. Вони цілуються на відео та розповідають, що мають інтимні зв’язки. Дівчина також каже, що вони вживають наркотики та показує їх на відео.

“Розмовний відосик. Що казати. Ми скоро помремо. Ми стрибнемо з 15-го або піднімемося вище і стрибнемо. Ось. Ми зараз у Києві, відпочиваємо, гуляємо, тр***ємося, знімали пор**шку, щоб хоч якось… після нас залишилося щось хороше. Я навіть рада, що так усе відбувається. Дуже рада, що я з Вовою зараз і ні з ким іншим. Тільки ми вдвох в квартирі, де нікого немає, де ми слухаємо музику, обіймаємося, нюхаємо і проводимо час разом. Нічого, зараз ще доріжку дам і буде добре”, – каже дівчина, пропонує хлопцю “спочатку покурити” і показує наркотики на столі.

Вона додає, що це відео “побачить весь інтернет”.

У поліції розпочали розслідування

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, аби встановити всі обставини трагедії. Після цього події нададуть правову кваліфікацію, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Слідчий відділ Дніпровського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою – самогубство. Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу. Триває досудове розслідування.

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