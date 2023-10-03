У Польщі чоловіка оштрафували на 500 злотих через страшний сон: що сталось

Чоловік визнав, що "труп" у квартирі йому приснився.

У Польщі чоловіку приснився страшний сон, який видався йому реальністю і він викликав поліцію. За це поляк отримав 500 злотих штрафу.

Про це пише польське видання onet.pl.

Чоловік з-під Бартошиць (Вармінсько-Мазурське воєводство) вночі викликав поліцію до своєї квартири. 60-річний чоловік повідомив правоохоронцям, що в його квартирі є труп.

Оскільки чоловік говорив нечітко, черговий прослухав запис розмови. Коли поліцейський переконався, що було сказано фразу про труп, а крім того, абонент уточнив, що загиблий був другом його співмешканки, він відправив патруль за вказаною адресою.

"Коли поліцейські прибули за вказаною адресою, двері їм відчинив абсолютно п'яний чоловік. Він говорив нерозбірливо, нетвердо стояв на ногах і від нього тхнуло алкоголем", - розповіла речниця поліції в Бартошицях Марта Кабеліс.

Поліцейська додала, що було видно, що заявник щойно прокинувся. Поліція обшукала квартиру чоловіка, але жодного тіла там не було.

Чоловік зізнався, що йому це "мабуть, наснилося". За безпідставне втручання поліції його оштрафували на 500 злотих.

Нагадаємо, у Польщі затримали "графа", який лікував жінок сексом.

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