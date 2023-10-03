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В Росії припинило роботу одне з найбільших генконсульств Фінляндії

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Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Росії припинило роботу одне з найбільших генконсульств Фінляндії

Закриття посольства Фінляндії у Санкт-Петербурзі / Фото: МЗС Фінляндії

Фінляндія закрила одне зі своїх найбільших генеральних консульств у РФ.

Фінляндія оголосила про закриття у Санкт-Петербурзі одного зі своїх найбільших генеральних консульств, оскільки РФ відкликала відповідну ліцензію.   

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Фінляндії.

Ліцензію генерального консульства Фінляндії відкликали від 1 жовтня 2023 року. Будівля, у якій воно розташовувалось, залишається власністю Фінляндії. 

"Рахунки генерального консульства Фінляндії у Санкт-Петербурзі та посольства у Москві були заморожені у квітні. Посольству відкрито рахунок у зазначеному Росією банку (ВТБ) і на нього переведено кошти із заморожених рахунків", - йдеться у повідомленні.

Всі консульські та в'їзні питання від 1 вересня взяло на себе посольство Фінляндії в Москві. Водночас фінам рекомендували утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

У травні 2023 року Фінляндія також закрила консульства в Петрозаводську і Мурманську.

Нагадаємо, парламент Вірменії ратифікував Римський статут, який зобов'язує виконувати рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту диктатора Володимира Путіна.

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Дата публікації
Перегляди
41
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