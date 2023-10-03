В России прекратило работу одно из крупнейших генконсульств Финляндии

Финляндия закрыла одно из своих крупнейших генеральных консульств в РФ.

Финляндия объявила о закрытии в Санкт-Петербурге одного из своих крупнейших генеральных консульств, поскольку РФ отозвала соответствующую лицензию.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Финляндии.

Лицензию генерального консульства Финляндии отозвали с 1 октября 2023 года. Здание, в котором оно располагалось, остается собственностью Финляндии.

"Счета генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге и посольства в Москве были заморожены в апреле. Посольству открыт счет в указанном Россией банке (ВТБ) и на него переведены средства с замороженных счетов", — говорится в сообщении.

Все консульские и въездные вопросы с 1 сентября взяло на себя посольство Финляндии в Москве. В то же время финнам рекомендовали воздержаться от любых поездок в Россию.

В мае 2023 года Финляндия также закрыла консульства в Петрозаводске и Мурманске.

Напомним, парламент Армении ратифицировал Римский устав, обязывающий выполнять решение Международного уголовного суда по аресту диктатора Владимира Путина.

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