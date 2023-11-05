В Пакистане боевики атаковали авиабазу: уничтожено 9 террористов

Личности террористов и возможные потери со стороны сил безопасности не раскрываются.

В пакистанской провинции Пенджаб местные военные ликвидировали 9 террористов, пытавшихся совершить нападение на авиабазу.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Минобороны Пакистана.

"Пакистанская армия в субботу уничтожила девять террористов, предотвратив террористическое нападение на авиабазу в округе Мианвали провинции Пенджаб на востоке страны", — говорится в сообщении.

Террористы напали на авиабазу ранним утром в субботу. Трое из них были ликвидированы при попытке проникновения на базу, а остальные шестеро были убиты после того, как их загнали в здание.

В заявлении Минобороны Пакистана говорится, что в результате нападения были повреждены три не эксплуатировавшихся самолета.

Личности террористов и возможные потери со стороны сил безопасности не раскрываются.

Напомним, ранее сообщалось, что Турецкая авиация совершила военную воздушную операцию на севере Ирака и атаковала курдских боевиков в ответ на теракт в Анкаре.

Кроме того, мы ранее информировали, что на западе Уганды боевики, связанные с террористической группировкой "Исламское государство", убили в школе по меньшей мере 41 человека, из них 38 детей.

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