Астрологический прогноз на 5 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: мощная энергетика нынешнего лунного дня несет негативный заряд, поэтому велика вероятность ссор и скандалов.
Символ дня: полурыба-полукрокодил.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: кофейный, винный, коричневый, шоколадный.
Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний: необходимо лечиться по схеме, разработанной лечащим врачом ранее.
Питание дня: звезды советуют есть как можно меньше мяса и рыбы и как можно больше – овощей и молочных продуктов.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Магия и мистика дня: заниматься магическими действиями можно только тем, кто является профессионалом в этих вопросах.
Сны дня: сновидения нынешней ночи могут не только обозначить проблему, существующую в отношениях с окружающими, но и подсказать способы ее решения.
Табу дня: нельзя выпускать на свободу эмоции.
Цитата дня: "Вами управляет тот, кто вас злит" (Лао-Цзы).
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