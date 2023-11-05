Астрологический прогноз на 5 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: мощная энергетика нынешнего лунного дня несет негативный заряд, поэтому велика вероятность ссор и скандалов.

Символ дня: полурыба-полукрокодил.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: кофейный, винный, коричневый, шоколадный.

Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний: необходимо лечиться по схеме, разработанной лечащим врачом ранее.

Питание дня: звезды советуют есть как можно меньше мяса и рыбы и как можно больше – овощей и молочных продуктов.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: заниматься магическими действиями можно только тем, кто является профессионалом в этих вопросах.

Сны дня: сновидения нынешней ночи могут не только обозначить проблему, существующую в отношениях с окружающими, но и подсказать способы ее решения.

Табу дня: нельзя выпускать на свободу эмоции.

Цитата дня: "Вами управляет тот, кто вас злит" (Лао-Цзы).

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