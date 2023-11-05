Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 5 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
56
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 5 ноября

Черный нефрит - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: мощная энергетика нынешнего лунного дня несет негативный заряд, поэтому велика вероятность ссор и скандалов.

Символ дня: полурыба-полукрокодил. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: кофейный, винный, коричневый, шоколадный. 

Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит. 

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний: необходимо лечиться по схеме, разработанной лечащим врачом ранее. 

Питание дня: звезды советуют есть как можно меньше мяса и рыбы и как можно больше – овощей и молочных продуктов. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Магия и мистика дня: заниматься магическими действиями можно только тем, кто является профессионалом в этих вопросах. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи могут не только обозначить проблему, существующую в отношениях с окружающими, но и подсказать способы ее решения. 

Табу дня: нельзя выпускать на свободу эмоции. 

Цитата дня: "Вами управляет тот, кто вас злит" (Лао-Цзы). 

Читайте также:

Почему печенье опасно для здоровья | Знаю – потребляю

Почему печенье опасно для здоровья | Знаю – потребляю

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
56
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация