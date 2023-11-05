Аналитики ISW объяснили, зачем Кремль усилил "ядерную риторику"

В России утверждают, что якобы имеют больше ядерных ракет, чем у "конкурентов".

Россия продолжает использовать " ядерную риторику" на международной арене, чтобы запугать страны Запада и ослабить военную поддержку Украины.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны ( ISW ).

В сообщении указывается, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что якобы у России впервые в истории есть больше ядерных ракет, чем у ее конкурентов.

Кроме того, Патрушев заявил, что "безопасность России" будет гарантирована благодаря "уникальному стратегическому оружию", в том числе гиперзвуковыми ракетами.

Также заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия предпримет "все необходимые военно-технические меры пресечения" в ответ на модернизацию США истребителей F-35 для нанесения ядерных ударов.

Аналитики отметили, что постоянная "ядерная" риторика у российских властей связана с попыткой Кремля запугать Запад, чтобы он менее активно поддерживал Украину в ее защите от российских захватчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны РФ пыталось осуществить испытания ракет для ядерных боеголовок, но все испытания завершились неудачно.

Кроме того, мы ранее информировали, что на ВДНХ в российской столице появился макет мощнейшей ядерной бомбы, испытание которой прошло более 60 лет назад.

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