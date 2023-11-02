В Москве выставили макет ядерной "Царь-бомбы": на что намекает Путин

На ВДНХ в российской столице появился макет мощнейшей ядерной бомбы, испытание которой прошло более 60 лет назад.

В четверг, 2 ноября, в столице государства-агрессора Москве перед открытием выставки "Россия" на ВДНХ представили макет термоядерной "Царь-бомбы". Символично, что именно сегодня президент РФ Владимир Путин отозвал ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Копия взрывного устройства, которое считают самым мощным в истории человечества, была установлена в новом павильоне "Атом" рядом с ракетой "Восток". Экспозиция музея, кроме термоядерной бомбы, будет включать и другие экспонаты, рассказывающие об освоении ядерной энергии в СССР, в частности атомный ледокол "Ленин".

Что известно о "Царь-бомбе"

Испытание "Царь-бомбы" состоялось 30 октября 1961 на архипелаге Новая Земля за полярным кругом. Вспышка от взрыва продолжалась 65-70 секунд, а ядерный гриб поднялся на высоту 67 км. При этом диаметр раскаленного купола достигал 20 км. Общая энергия взрыва, по разным данным, колебалась от 57 до 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте

После этого СССР, США и Великобритания начали переговоры, завершившие подписание 5 августа 1963 г. в Москве договора о запрете ядерных испытаний в космосе, на земле и под водой.

В чем символизм события

В четверг, 2 ноября, президент РФ Владимир Путин отозвал ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). До этого он предположил, что после отказа от международных обязательств Россия сможет восстановить ядерные испытания, поскольку об этом якобы просят специалисты, создающие современное вооружение.

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Кроме того, близкие к Кремлю источники российских пропагандистов сообщали, что Путин готовится объявить о своем выдвижении на новый президентский срок именно на выставке "Россия", которая откроется на ВДНХ 4 ноября. По словам источников, эта презентация достижений РФ должна задать "идеологические рамки" кампании по переизбранию Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что Путин не планирует приезжать на открытие выставки на ВДНХ, но обязательно посетит ее.

Напомним, недавно государство-агрессор Россия проверила свою способность нанести мощный ядерный удар с земли, моря и воздуха.

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